Сабо: «Шахтеру» в матче с «Интером» будет также тяжело, как и «Динамо» с «Баварией»

Специалист также оценил перспективы «Зари»





Йожеф Сабо / Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский специалист Йожеф Сабо высказался о шансах донецкого «Шахтера» в матче Лиги чемпионов с «Интером», и дал прогноз на матч «Зари» и «Ромой» в Лиге конференций.



«Шахтеру» в матче с «Интером» будет также тяжело, как и «Динамо» с «Баварией». Хотя скажу, что у «Шахтера» есть неплохие футболисты. Но «горнякам» предстоит играть на выезде, в Милане. Но посмотрим. Что думаю по матчу «Зари» с «Ромой»? Я очень болел за Скрипника, потому что он у меня играл в сборной, он хороший футболист. Я понимаю, что каждый год из «Зари» уходят футболисты и он делает новую команду. Но смотришь – «Заря» выходит на поле, играет, забивает. Потом вторую игру смотришь – они ее совершенно проваливают. Непонятно почему. Сложно будет луганчанам с «Ромой». Хотя появились основные футболисты, которые болели. И они во Львове проиграли. Тяжело будет «Заре» с римлянами».

Напомним, ранее Сабо признался, что ему понравилось «Динамо» во втором тайме с «Баварией».