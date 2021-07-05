Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сабо: «Шевченко нельзя уходить из сборной Украины»

Опытный эксперт считает, что наставнику стоит остаться
Футбол Евро-2020
17:12
Сабо: «Шевченко нельзя уходить из сборной Украины»
Андрей Шевченко / Фото: UEFA

Футбольный эксперт Йожеф Сабо считает, что Андрею Шевченко стоит остаться у руля национальной сборной Украины.

«Жаль, конечно, но что делать. Я думаю, что Шевченко разберется со своими помощниками, что случилось.

Я считаю, что команда не восстановилась после тяжелой игры со Швецией. Это имеет очень большое значение, потому что физическое состояние после трех-четырех матчей — мы не привыкли к такому, ведь англичане в самом начале забили мяч, взвинтили темп, потом во втором тайме еще три мяча забили головой.

Хотя Шевченко говорит, что Кривцова поставил, потому что он может головой сыграть, но мы же знаем, как англичане играют головой, поэтому должны были готовиться к этому. Но, тем не менее, это не критика, а говорю о том, что разобраться и спокойно идти дальше.

Единственное, я могу сказать, что тренерский штаб должен был поменять некоторых футболистов, видно было, что они уставшие, а на замене были игроки, которые могли дать больше.

Шевченко ни в коем случае нельзя уходить, думаю, у него есть предложения из клубов, он показал себя как тренер, он — умница и очень талантливый. Тактически он еще наберет опыта, я считаю, что он будет хорошим тренером».

Напомним, сборная Украины вылетела с Евро-2020 на стадии 1/4 финала.

Источник: sport.ua Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Шевченко Йожеф Сабо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевченко: «У нас не хватает скамейки, у нас не хватает сил»
Шевченко: «У нас не хватает скамейки, у нас не хватает сил»
Футбол Евро-2020
4 июля 17:30
Сабо: «0:4 от Англии – это еще нормально»
Сабо: «0:4 от Англии – это еще нормально»
Футбол Сборная Украины
4 июля 14:57
Жена Шевченко: «Мои поздравления Англии, но я горжусь Украиной»
Жена Шевченко: «Мои поздравления Англии, но я горжусь Украиной»
Футбол Евро-2020
4 июля 13:37
Полузащитник сборной Англии – Шевченко: «Спасибо за добрые слова, легенда»
Полузащитник сборной Англии – Шевченко: «Спасибо за добрые слова, легенда»
Футбол Евро-2020
4 июля 10:46
Шевченко: «Если у нас не будет сильного чемпионата, мы будем все реже попадать в четвертьфиналы»
Шевченко: «Если у нас не будет сильного чемпионата, мы будем все реже попадать в четвертьфиналы»
Футбол Сборная Украины
4 июля 02:47
Шевченко прокомментировал свое будущее в сборной Украины
Шевченко прокомментировал свое будущее в сборной Украины
Футбол Сборная Украины
4 июля 01:59

Новости: Футбол

Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»
Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»
Евро-2020
17:23
Сабо: «Шевченко нельзя уходить из сборной Украины»
Сабо: «Шевченко нельзя уходить из сборной Украины»
Евро-2020
17:12
Хочолава отправился на медосмотр в «Копенгаген»
Хочолава отправился на медосмотр в «Копенгаген»
Украинская Премьер-лига
17:05
Полузащитник сборной Дании: «Мы верим в успех в матче с Англией»
Полузащитник сборной Дании: «Мы верим в успех в матче с Англией»
Евро-2020
16:54
«Эйбар» все ближе к аренде Соля
«Эйбар» все ближе к аренде Соля
Украинская Премьер-лига
16:40
«Днепр-1» подписал румынского голкипера
«Днепр-1» подписал румынского голкипера
Украинская Премьер-лига
16:26
Саутгейт: «Думал о полуфинале еще до финального свистка в матче с Украиной»
Саутгейт: «Думал о полуфинале еще до финального свистка в матче с Украиной»
Евро-2020
16:05
Стала известна бригада арбитров на матч полуфинала Евро-2020 Англия – Дания
Стала известна бригада арбитров на матч полуфинала Евро-2020 Англия – Дания
Евро-2020
15:59
Капитан сборной Чехии объявил о завершении карьеры в команде после Евро-2020
Капитан сборной Чехии объявил о завершении карьеры в команде после Евро-2020
В Европе
15:59
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
19
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости