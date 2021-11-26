Сабо: «Скрипнику нужно уходить. Команда играет все хуже и хуже»

Виктор Скрипник / фото - ФК Заря

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал вылет украинских команд из еврокубков:

Если говорить об игре «Шахтера», то мне она в этом сезоне не нравится. Я не понимаю Де Дзерби. Три месяца назад я одним из первых сказал, что Степаненко — один из лучших опорных полузащитников в Европе. Да, он много получает карточек, однако парень все время играет в отборе. Он встречает контратаку и атаку противника, работает за бразильцев. Бразильцы же, как известно, не умеют защищаться и отбирать мяч. Если взять первый пропущенный мяч от Джеко, то возникает вопрос: а где были наши полузащитники? Да, прибежали к воротам в заключительной фазе, тот же Маркос Антонио. Да, этот футболист с мячом хорошо работает — и больше ничего. Ранее я уже говорил в интервью и повторюсь: Де Дзерби тяжело, и как бы он ни хотел видеть все иначе, но пока его команда не показывает ту игру, которую я хотел бы видеть.

Что касается «Зари», то я считаю, что Скрипнику нужно уходить. У его подопечных нулевая дисциплина на футбольном поле. Как можно оставлять «один в один» игроков, которые не бегут в защите? Все они — тихоходы. Еще и на таком поле. Сколько могла забить «Рома» помимо четырех мячей? В одном лишь первом тайме еще пять-шесть голов в воротах «Зари» могло быть. А что могли луганчане по этой части? Что-то не помню, чтобы они могли забить. Очень слабо сыграли. Я не понимаю Скрипника. В какой футбол он играет, какую тактику он избирает? Повторюсь: ему надо уходить, так как команда в еврокубках играет все хуже и хуже. В чемпионате дела чуть получше: то выигрывает, то проигрывает.

В общем, три наших команды вылетели, и это тяжело пережить. Но что делать? Не те теперь времена, когда в европейских клубных турнирах здорово выглядели пробивавшиеся в футбольную весну «Динамо», «Шахтер», «Металлист», «Днепр»… Тогда эти команды на равных боролись с соперниками нынешнего образца — и выигрывали! Увы, теперь выходим на еврокубковые игры и, мягко говоря, выглядим не лучшим образом. Все это, на мой взгляд, связано с понижением уровня нашего чемпионата. Даже «Шахтер» и «Динамо» уже не те, что были».