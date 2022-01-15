Сабо: «Я очень болею за Шарана, но в «Минае» у него ничего не выйдет»

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Бывший тренер Йожеф Сабо оценил состояние одного из аутсайдеров УПЛ «Миная» после назначения Владимира Шарана.

Я смотрел несколько игр «Миная», когда пришел Леонов. Там слабенькие футболисты во всех отношениях, и тренер с этим ничего не сделает. Он подтянет их физически, если это возможно, наладит игровую дисциплину, но результат давать нечем. Игроки «Миная» не видят друг друга, голова у них внизу. С этим составом они далеко не пойдут».