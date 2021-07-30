Яремчуком интересуются в трех из топ-5 чемпионатов

Ближе всех к трансферу – представитель Серии А

Роман Яремчук / Фото - Getty Images

Нападающий «Гента» Роман Яремчук близок к уходу из клуба. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws.

Источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Рома» всерьез намерена предпринять попытку подписать украинца. Однако в окружении форварда сообщили, что представители «волков» не обращались с конкретным предложением.

Впрочем, это не единственный вариант продолжения карьеры для футболиста. Отмечается, что к нему проявляют интерес клубы Италии, Германии и Англии.

Отметим, что Яремчук пока не сыграл ни одного матча за «Гент» в текущем сезоне.