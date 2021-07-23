Эвра о Сака, Рэшфорде и Санчо: «Расисты опозорили Англию»
Сага завершена. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»
«Боруссия» согласилась продать игрока
23 июля 15:13
Фото: MUFC
Полузащитник Джейдон Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб подтвердил трансфер 21-летнего футболиста из «Боруссии» Дортмунд. Он подписал контракт на пять лет.
Сумма трансфера составила около 85 миллионов фунтов.
This is his home.— Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021
This is where he belongs.
Jadon Sancho is.#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V
Санчо отыграл в «Боруссии» четыре сезона. На его счету за все время 50 голов и сделал 64 результативные передачи.
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