Сага завершена. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Фото: MUFC

Полузащитник Джейдон Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб подтвердил трансфер 21-летнего футболиста из «Боруссии» Дортмунд. Он подписал контракт на пять лет.

Сумма трансфера составила около 85 миллионов фунтов.

This is his home.

This is where he belongs.



