Хабиб рассказал, как чуть не подрался с тысячей пьяных фанатов «Ливерпуля»
Салах: «Ливерпуль» идет за титулом. У нас есть для этого все»
Форвард – об игре с «Манчестер Сити»
19:30
Фото: Sky Sports
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал через свой Twitter о задаче команды на этот сезон в АПЛ.
«Мы по-настоящему хотели выиграть, но мы по-прежнему участвуем в гонке.
Мы идем за титулом, и у нас есть для этого все».
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).
Команда идет 2-й в таблице АПЛ, уступая «Челси» одно очко.
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