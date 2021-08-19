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Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля». Космические цифры
Ныне египтянин зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю
20:59
Мохамед Салах / Фото - Twitter«Ливерпуль» намерен заключить новое соглашение с атакующим хавбеком Мохамедом Салахом.
Обе стороны ведут процесс переговоров. Как сообщает The Athletic, Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля». Сейчас он зарабатывает около 200 тысяч фунтов в неделю.
Действующий контракт 29-летнего египтянина рассчитан до июня 2023 года. Новую сделку могут заключить до 2025 года.
Напомним, «Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в услугах хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
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