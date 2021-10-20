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Салах побил достижение Джеррарда по голам за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
Форвард сделал дубль в матче с «Атлетико»
10:39
Фото: Sky Sports
«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» (3:2) в матче 3 тура Лиги чемпионов.
Дубль в матче оформил Мохамед Салах. Форвард забил за «красных» в ЛЧ уже 31 мяч, сообщает Squawka.
Таким образом, египтянин стал новым рекордсменом команды по голам в Лиге чемпионов. Он обошел Стивена Джеррарда, у которого 30 мячей.
«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ в своей группе.
Ранее Салах также забил 100 мячей в АПЛ.
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