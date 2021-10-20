Салах побил достижение Джеррарда по голам за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Форвард сделал дубль в матче с «Атлетико»

Фото: Sky Sports

«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» (3:2) в матче 3 тура Лиги чемпионов.

Дубль в матче оформил Мохамед Салах. Форвард забил за «красных» в ЛЧ уже 31 мяч, сообщает Squawka.

Таким образом, египтянин стал новым рекордсменом команды по голам в Лиге чемпионов. Он обошел Стивена Джеррарда, у которого 30 мячей.

«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ в своей группе.

Ранее Салах также забил 100 мячей в АПЛ.