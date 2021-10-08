Салах станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»

Египтянин ожидает прибавления зарплаты по новому контракту

Мохаммед Салах / Фото: Facebook Ливерпуля

Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах порассуждал о новом контракте.



Египтянин ожидает, что новое соглашение сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мерсисайдцев, сообщает Daily Express. Текущий контракт с Мохаммедом рассчитан до 2023-о года.

На данный момент Салах находится в топ-3 по заработной ведомости среди всех игроков «красных» с годовым окладом 10,4 миллиона фунтов стерлингов в год – выше оплата только у центрбека Вирджила Ван Дейка (11 миллионов 440 тысяч фунтов).

Напомним, что в матче 6-о тура АПЛ Салах установил исторический рекорд.