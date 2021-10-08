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Салах станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»

Египтянин ожидает прибавления зарплаты по новому контракту
Футбол Премьер-Лига (Англия)
8 октября 12:07
Салах станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»
Мохаммед Салах / Фото: Facebook Ливерпуля

Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах порассуждал о новом контракте.

Египтянин ожидает, что новое соглашение сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мерсисайдцев, сообщает Daily Express. Текущий контракт с Мохаммедом рассчитан до 2023-о года.

На данный момент Салах находится в топ-3 по заработной ведомости среди всех игроков «красных» с годовым окладом 10,4 миллиона фунтов стерлингов в год – выше оплата только у центрбека Вирджила Ван Дейка (11 миллионов 440 тысяч фунтов).

Напомним, что в матче 6-о тура АПЛ Салах установил исторический рекорд.

Олег Шумейко-младший
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