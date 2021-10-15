Милевский: «Мне не понравилось, как Луческу высказывался в адрес Де Дзерби»
Саленко назвал лучшего нападающего в истории Украины после Шевченко
Неоднозначный выбор
Олег Саленко / Фото: Футбол 24
Бывший игрок «Динамо» Олег Саленко считает, что Артем Милевский является лучшим нападающим Украины после Андрея Шевченко.
- Лучший украинский нападающий после Андрея Шевченко?
– Артем Милевский.
- Лучший форвард мира сегодня?
– Роберт Левандовски.
- Кто сильнее как президент: Игорь Суркис или Ринат Ахметов?
– Ахметов строил команду с нуля и довел до такого уровня. У «Шахтера» отличная школа, где все оплачивается, поэтому на данный момент Ахметов. Суркису нужно перехватывать эту инициативу