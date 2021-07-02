Саленко: «Украина сможет воспользоваться дырами в защите Англии»

Олег Саленко / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко высказался о матче четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия. Эксперт считает, что шансы соперников – 50/50.

Будут ли подопечные Гарета Саутгейта так же действовать и в матче с Украиной? Сомневаюсь. англичане – фаворит противостояния, они попытается взять игру под свой контроль, поэтому у украинцев будет возможность пролезать в дырки, а они в защите соперника обязательно будут.

И не стоит забывать, что матч состоится в Риме, а не в Лондоне, где англичане проводили все предыдущие поединки. В Италии, уверен, больше поддержки будет у «сине-желтых».

Также очень важно, чтобы основным футболистам сборной Украины хватило сил, поскольку скамейка у украинской команды не такая длинная, как у соперника. Также преимущество подопечных Андрея Шевченко состоит в том, что на них не будет так давить результат, как на британцев, от которых в Англии все ждут победы на Евро.