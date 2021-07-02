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Саленко: «Украина сможет воспользоваться дырами в защите Англии»

Экс-форвард «Динамо» оценивает шансы соперников по четвертьфиналу Евро как равные
Футбол Сборная Украины
10:37
Саленко: «Украина сможет воспользоваться дырами в защите Англии»
Олег Саленко / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко высказался о матче четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия. Эксперт считает, что шансы соперников – 50/50.

Сборная Англии, на мой взгляд, сейчас находится в хорошем состоянии. Забил Харри Кейн, которого может прорвать. Британцы на этом Евро еще не пропускали, они в каждом поединке играли на результат.

Будут ли подопечные Гарета Саутгейта так же действовать и в матче с Украиной? Сомневаюсь. англичане – фаворит противостояния, они попытается взять игру под свой контроль, поэтому у украинцев будет возможность пролезать в дырки, а они в защите соперника обязательно будут.

И не стоит забывать, что матч состоится в Риме, а не в Лондоне, где англичане проводили все предыдущие поединки. В Италии, уверен, больше поддержки будет у «сине-желтых».

Также очень важно, чтобы основным футболистам сборной Украины хватило сил, поскольку скамейка у украинской команды не такая длинная, как у соперника. Также преимущество подопечных Андрея Шевченко состоит в том, что на них не будет так давить результат, как на британцев, от которых в Англии все ждут победы на Евро.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 3 июля на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Олег Саленко Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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