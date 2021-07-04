Саленко: «Украина вылетела бы раньше, если бы играла с топ-сборной»
Бывший игрок «Динамо» Олег Саленко прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в матче 1/4 финала Евро-2020.
– Ничего удивительного не произошло. Загадка, почему у нас выпали два ведущих игрока перед матчем – Степаненко и Малиновский. Также травмировался Кривцов, и получилось, что середина поля исчезла. Скоростей не было ни с одной, ни с другой стороны. Все голы англичане забили спокойно, а наше нападение в этот раз не сыграло – 2 более-менее удара за всю встречу.
Евро для нас прошло так: тайм играем – тайм отдыхаем, или один матч отдыхаем, а во втором выстрелили. Хорошо хоть так сыграли. В последние минут 20 англичане остановились, выпустили своих свежих, молодых игроков, но и они не особо старались бегать. А у наших уже не было сил. Многие мои знакомые перестали смотреть матч после 0:3. Сборной Украины нужны нападающие.
Шевченко сделал ошибку, когда хотел выпустить Довбика, Судакова и Тымчика на 90-й минуте, но матч закончился. Выпусти их за 10 минут до конца встречи, чтобы они отметились. Понятно же, что вылетаем.
– Поставите плюс или минус сборной Украины за выступление на Евро?
– Есть разочарование. Если бы Англия или Италия попались нам раньше, то мы бы и вылетели раньше
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали.
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