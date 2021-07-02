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Саленко: «В матче Бельгия – Италия победит один из финалистов Евро»

Эксперт считает, что команда, выигравшая четвертьфинальный поединок, дойдет до решающей встречи
Футбол Евро-2020
12:03
Саленко: «В матче Бельгия – Италия победит один из финалистов Евро»
Олег Саленко / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко оценил шансы на победу команд в матчах четвертьфинала Евро-2020.

Швейцария – Испания (30% – 70%)

Швейцария приятно удивляет на этом турнире, однако Испания набирает обороты с каждым матчем. Эту команду я считаю одним из претендентов на победу на Евро. Не думаю, что швейцарцы будут закрываться, но и в открытый футбол они играть не будут.

Предположу что подопечные Владимира Петковича будут действовать в рваном темпе, когда нужно, команда отойдет к своим воротам, и когда ситуация того потребует, попытается взвинтить темп. Психологически швейцарцы будут готовы к поединку, поскольку на прошлой стадии от их рук пострадала Франция – чемпион мира. Тем не менее, в явные фавориты я все-таки запишу сборную Испании, у которой есть командная игра, в отличие от тех же французов со звездным набором исполнителей…

Бельгия – Италия (50% – 50%)

В матче двух фаворитов сложно что-то предположить. В этом поединке, который состоится в Мюнхене, может случиться все, что угодно. Итальянцы действуют на жесткой постановке игры, бельгийцы – более прагматично, но они в любой момент могут прибавить в плане созидания.

Футболисты сборной Бельгии не меньше итальянцев отличаются своей дисциплинированностью и организованностью. У них команда собрана со всей Европы, но при этом бельгийцам не нужно много времени на подготовку. Это, можно сказать, пара-загадка. Думаю, в этой паре присутствует один из финалистов чемпионата Европы…

Чехия – Дания (30% – 70%)

В последних двух матчах сборная Дании показала феерический футбол в плане скоростей и самоотдачи. Можно вспомнить и их поединок против бельгийцев, которые в первом тайме не видели берегов.

Начав турнир с двух поражений, сейчас подопечные Каспера Юльманна выглядят очень мощно. Поэтому сборной Чехии, команде-открытию чемпионата Европы, будет очень сложно добиться положительного результата в поединке с соперником, поймавшим кураж. Фаворит в этой паре очевиден…

Сборная Украины сыграет с Англией завтра, 3 июля. Саленко считает, что шансы в данном поединке равны. А сегодня, 2 июня, состоятся две встречи 1/4 финала.

Видеотрансляция матча Швейцария – Испания | Онлайн-трансляция встречи. Начало – в 19:00 по Киеву.

Видеотрансляция матча Бельгия – Италия | Онлайн-трансляция встречи. Начало – в 22:00 по Киеву.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Олег Саленко Бельгия – Италия сборная Италии (футбол) Швейцария – Испания сборная Бельгии (футбол) Чехия – Дания

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