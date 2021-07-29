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Саленко: «Ворскле» нужно всухую обыграть КуПС»

Полтавскую команду ждет еврокубковый матч
Футбол Лига конференций UEFA
10:50
Саленко: «Ворскле» нужно всухую обыграть КуПС»
фото - ФК Ворскла

Экс-футболист «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Конференций, где «Ворскла» примет на своем поле финский КуПС:

«Первый матч, в Финляндии, Ворскла отыграла вполне нормально, — отметил Саленко. — Поединок получился тяжелым, но результат удалось добыть хороший. К сожалению, очевидны кадровые проблемы полтавчан, которым непросто было сформировать состав под Лигу конференций».

Ворскла на старте сезона отлично смотрится в атаке, но что творится в обороне команды Юрия Максимова?

«Да, четыре мяча пропустить в двух матчах — многовато. Однако у полтавчан эта проблема с прошлого сезона. Некоторые защитники Ворсклы всегда проваливаются. Максимову нужно с ними жестче разговаривать или лучше их менять. Нужно смотреть на личностные качества этих игроков обороны. Эти ребята могут позволить себе махнуть мимо мяча в самые ответственные моменты самых важных матчей… На таком уровне нельзя так откровенно ошибаться. Поэтому Юрию Максимову перед встречей с КуПС придется лично беседовать с каждым защитником».

КуПС в первом матче вас чем-то удивил?

«Тренер этой команды после поединка говорил, что его подопечным удалось прибавить после того, как счет стал 1:2. Это и не удивительно, ведь у их соперника, Ворсклы, неустойчивая психология. Полтавчане только забивают, сразу садятся назад. А нужно держать мяч! КуПС в целом ничем не впечатлил. Финны берут свое дисциплиной, вкалывают от первой и до последней минуты».

Какое впечатление у вас оставил матч 1-го тура УПЛ Ворскла — Днепр-1?

«К сожалению, то же самое, что и поединок полтавчан в Финляндии. Такое впечатление, что Ворскла или оптимальный состав еще не нашла, или с физикой у команды пока не все идеально. Может, чуть позже полтавчане усилятся… Все отметили, что Максимов по сравнению с матчем против КуПС на игру с Днепром-1 сделал только одно изменение в старте. Получается, что особого выбора у тренера нет, и даже по ходу игры он старается делать замены только когда что-то меняется не в лучшую сторону. А когда команда ведет в счете, на поле остаются те, кто вышел с первой минуты».

Как Ворскле построить игру в домашней встрече с КуПС, учитывая тот факт, что правило выездного гола больше не действует?

«Полтавчанам все равно нужно забивать, необходимо выигрывать этот матч. Ворскле необходимо продемонстрировать футбол, который она навязала финнам в первом тайме и в начале второй половины выездного поединка. Подопечным Максимова нужно забить и играть подальше от своей штрафной, то есть, сделать выводы после двух первых матчей сезона — против КуПС и Днепра-1. Понятно, что за короткий период, всего одну неделю, сложно что-то качественно изменить, но важно попробовать это сделать».

Возможный счет ответного поединка Ворскла — КуПС не рискнете назвать?

«Мне кажется, что Ворскла начинает постепенно отходить от потрясений на старте, и я очень надеюсь на домашний успех полтавчан. Счет 1:0 в пользу команды Юрия Максимова вполне реален».

Первый матч в Финляндии закончился со счетом 2:2. Полтавчане могли уезжать домой с победой, но пропустили гол в компенсированное время игры.

Матч состоится сегодня в 19:00. На нашем сайте вы сможете найти онлайн трансляцию противостояния.

Напомним, президент «Ворсклы» назвал цели команды на сезон.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Ворскла КуПС (футбол) Олег Саленко

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