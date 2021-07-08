«Салернитане» разрешили играть в Серии А

Клуб поднялся в элиту чемпионата Италии

Фото: CalcioMercato

«Салернитана» сможет сыграть в Серии А.

Клуб получил разрешение на участие в элите чемпионата Италии. За это решение проголосовали почти все члены FIGC, кроме президента Серии Б Мауро Балаты, который воздержался от голосования.

Владельцем «Салернитаны» является брат президента «Лацио» Клаудио Лотито и по регламенту, финансирование одним лицом двух клубов в одной лиге запрещено.

Впрочем, комиссия выяснила, что «Салернитана» финансируется без участия «Лацио», поэтому ей было разрешено выступать в Серии А.