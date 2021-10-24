Самые дешевые составы за 6 лет. Стоимость «Реала» и «Барселоны» в преддверии «Эль Классико»

Команды переживают не лучший период в истории

фото - Real Madrid CF

Сегодня, 24 октября состоится матч между «Барселоной» и «Реалом» в рамках 10-го тура Примеры.

Авторитетный портал Transfermarkt оценил стоимость составов команд в преддверии этого жаркого противостояния.

Текущую команду каталонцев оценили в 672 миллиона евро, что является самым низким показателем с сезона 14/15 (примечательно, что в той кампании «блаугранас» выиграли все три главных трофея, включая Лигу чемпионов).

Состав же «сливочных» немного дороже – 756 миллионов евро. Но и это не лучшие цифры для «королевского клуба», ведь последний раз стоимость падала до такой отметки в сезоне 15/16 («Реал» также в том сезоне добился победы в главном евротурнире).

Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в 17:15. Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал».

Два звездных игрока каталонцев не примут участие в этом матче, зато два ключевых футболиста «Реала» как раз вернулись в состав команды.