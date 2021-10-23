Возвращение двух ключевых игроков. «Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной»

Пять футболистов пропустят игру

фото - Real Madrid CF

В воскресенье, 24 октября в 17:15 состоится матч между «Барселоной» и «Реалом».

«Сливочные» опубликовали список игроков, которые примут участие в этой встрече.

Из-за различных повреждений будут отсутствовать Гарет Бэйл, Лука Йович, Дани Себальос и Иско. Марко Асенсио не был вызван по решению тренера.

В общую группу команды вернулись два ключевых футболиста «бланкос» – защитник Дани Карвахаль и вингер Эден Азар. Впервые за три года в Мадриде бельгийских полузащитник примет участие в «Эль Классико».

«Барселона» же подойдет матчу без двух звездных игроков атаки.