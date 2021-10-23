Куман – о игре с «Реалом»: «Результат не будет иметь решающего характера»
Возвращение двух ключевых игроков. «Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной»
Пять футболистов пропустят игру
20:22
фото - Real Madrid CF
В воскресенье, 24 октября в 17:15 состоится матч между «Барселоной» и «Реалом».
«Сливочные» опубликовали список игроков, которые примут участие в этой встрече.
¡Nuestros convocados para #ElClásico! pic.twitter.com/m6tBzFnMeE— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 23, 2021
Из-за различных повреждений будут отсутствовать Гарет Бэйл, Лука Йович, Дани Себальос и Иско. Марко Асенсио не был вызван по решению тренера.
В общую группу команды вернулись два ключевых футболиста «бланкос» – защитник Дани Карвахаль и вингер Эден Азар. Впервые за три года в Мадриде бельгийских полузащитник примет участие в «Эль Классико».
«Барселона» же подойдет матчу без двух звездных игроков атаки.
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