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Самый богатый игрок «Барселоны» – герой интернет-мемов Брэйтуэйт

Пока над игроком шутят, он зарабатывает хорошие деньги
Футбол Примерa (Испания)
07:58
Самый богатый игрок «Барселоны» – герой интернет-мемов Брэйтуэйт
Мартин Брэйтуэйт / фото - FC Barcelona

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» официально истек 1 июля этого лета. Аргентинец был самым высокооплачиваемым и самым богатым игроком каталонского клуба. Продление соглашения капитана с клубом – лишь вопрос времени, и вскоре нападающий снова наденет сине-гранатовую футболку.

Но пока нет аргентинца, бремя самого богатого игрока несет самый неожиданный кандидат – датчанин Мартин Брэйтуэйт, который стал объектом насмешек каталонских фанатов еще с момента перехода в клуб.

В прошлом сезоне форвард забил лишь 7 мячей, но это не мешает ему быть главным богачом команды. И хоть форвард и получает в составе «блаугранас» 6 миллионов евро в год, что является 14-м по величине окладом в клубе, он является самым богатым игроком клуба, благодаря своему бизнесу.

Игрок давно инвестирует в недвижимость и имеет собственную линию одежды, что приносит ему большие деньги.

Мартин вместе со своим дядей Филипом Майклом в 2017 году инвестировал около 850 000 долларов США в строительную фирму NYCE Companies. К концу года акции Брейтуэйта выросли до 10 млн долларов, сообщает Marca.

Его дядя поделился с датским BT информацией о ведении Мартином бизнеса:

«Наша семья долгое время занималась недвижимостью. Это способ заработать состояние и обеспечить себе стабильное в финансовом плане будущее. Это то, чем я занимаюсь со своим отцом и Мартином Брейтуэйтом.

Роль Мартина во многом заключается в том, как мы действуем с точки зрения стратегии и видения в долгосрочной перспективе. Он вовлечен, но не настолько, чтобы сильно отвлекаться от футбола».

По самым скромным подсчетам состоянии датчанина составляет около 210 миллионов евро. Фактически, футбол для игрока может отходить на второй план, ведь он приносит ему лишь малую часть его дохода.

Со сборной Дании Брэйтуэйт этим летом совершил подвиг и добрался до полуфинала Евро-2020. Но форварду не стоит особо радоваться, ведь у него наихудшая реализация моментов на этом турнире.

Напомним, в стане «Барселоны» обнаружен коронавирус.

 

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Лионель Месси

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