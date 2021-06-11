Самый дорогой игрок в истории «Барселоны» может уйти во французский середняк

Филиппе Коутиньо может стать частью «Олимпика»

Филиппе Коутиньо / фото - The Liverpool Offside

Атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может стать частью «Олимпика» из Марселя, сообщает издание Mundo Deportivo.

Руководство каталонского клуба ищет любые возможности подзаработать на трансферном рынке. Огромные долги «сине-гранатовых» мешают клубу совершать необходимые клубу покупки. Прямо из-под носа у каталонцев ПСЖ увел полузащитника Жоржиньо Вейналдума, и, как недавно сообщали СМИ, Мемфис Депай, который является главной целью «Барсы», также может предпочесть другой клуб.

На фоне этих новостей, продажа Коутиньо, который выглядит в составе «блаугранас» рудиментарным элементов, кажется необходимой мерой.

Игрока хочет видеть у себя в команде главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, который является огромным поклонником таланта бразильца.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек провел на поле только 792 минуты, за которые отметился 5 голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.

Напомним, «Барселоне» отказал легендарный Джанлуиджи Буффон.