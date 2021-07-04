Самый восокооплачиваемый вратарь-дублер в мире? В ПСЖ намерены сделать Доннаруму дублером Наваса

У Джанлуиджи есть время подумать перед подписанием контракта





Джанлуиджи Доннарума / Фото: uefa.com

В ПСЖ собираются в следующем сезоне сделать Джандуиджи Доннаруму дублером Кейлора Наваса, сообщает GFFN.



Источники в клубе сообщили, что Доннарума, несмотря на огромную зарплату в 12 млн евро, в первом сезоне будет дублером костариканца, и будет получать шанс сыграть лишь в кубке Франции и еврокубах.

Итальянец пока не подписал контракт, но уже известно, что он будет пятилетним.

Напомним, ранее Доннарума и ПСЖ, по информации источников, согласовали контракт.