Санчо: «Благодарен «Боруссии», но хотел вернуться в Англию»

Джейдон Санчо / Фото - Манчестер Юнайтед

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал пресс-службе клуба свой переход из дортмундской «Боруссии».

Переход в «Манчестер Юнайтед» – это воплощение мечты в реальность. Не могу дождаться момента, когда сыграю в Премьер-лиге.

У команды потрясающий и молодой состав. Уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного и вернуть клубу те успехи, которых заслуживают болельщики.

Я с нетерпением жду возможности поработать с тренером и его штабом. Надеюсь продолжить свое развитие.