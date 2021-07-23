Сага завершена. Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Санчо: «Благодарен «Боруссии», но хотел вернуться в Англию»
Хавбек прокомментировал свой переход в МЮ
23 июля 16:43
Джейдон Санчо / Фото - Манчестер Юнайтед
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал пресс-службе клуба свой переход из дортмундской «Боруссии».
Всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность сыграть в футбол на взрослом уровне. Но мне хотелось однажды вернуться в Англию.
Переход в «Манчестер Юнайтед» – это воплощение мечты в реальность. Не могу дождаться момента, когда сыграю в Премьер-лиге.
У команды потрясающий и молодой состав. Уверен, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного и вернуть клубу те успехи, которых заслуживают болельщики.
Я с нетерпением жду возможности поработать с тренером и его штабом. Надеюсь продолжить свое развитие.
Ранее сообщалось, что МЮ предлагает 40 млн за Рафаэля Варана, но «Реал» требует гораздо больше.
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