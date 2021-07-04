Санчо: «Мы знали, что против Украины нас ждет большой матч»

Англия разгромила команду Шевченко

Джейдон Санчо / Фото: Getty Images

Вингер сборной Англии Джейдон Санчо высказался о победе над Украиной (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020. Его слова приводит ВВС.

«Честно говоря, я не хочу говорить о «Манчестер Юнайтед». Сейчас я просто хочу сосредоточиться на выступлении за сборную Англии. Чувствую себя на седьмом небе от счастья. Счастлив, что получил возможность сыграть. Это особенный момент для меня.

Каждый раз, когда я не выходил на поле, то возвращался к тренировкам и выкладывался на все сто. Я сосредоточился на себе. Всегда был готов помочь команде. Мы знали, что нас ждет большой матч. Украина — очень хорошая команда. Я доволен».



Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали.