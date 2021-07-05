Санчо: «После победы над Украиной было трудно уснуть»

Англичане рады победе над украинцами

Джейдон Санчо / фото - FootBoom

Вингер сборной Англии Джейдон Санчо рассказал о своих впечатлениях от разгромной победы над Украиной в четвертьфинале Евро-2020. Слова нападающего приводит сайт футбольной ассоциации Англии.

«Было трудно заснуть. Это отличное ощущение, ребята до сих пор кайфуют. Счастлив быть частью этого. Все на седьмом небе от счастья, потому что мы знаем, как много это значит для фанатов. Когда мы ехали в автобусе на стадион, их было множество. Я считаю себя счастливчиком, ведь представлять Англию на крупном турнире — это просто мечта. Я благодарен за каждую возможность, которую получаю».

Матч с Украиной стал для Санчо первым в основном составе на этом чемпионате Европы. И хоть мяч редко доходил до игрока, так как Англия больше делала ставку на фланг Рахима Стерлинга и на подачи со стандартов, но Джейдон все равно внес важный вклад в эту победу.

Теперь англичан ждет в полуфинале сборная Дании, которая неожиданно для всех прошла так далеко в этом турнире.

Напомним, Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед».