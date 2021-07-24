Санчо рассказал о своем кумире

Он также выступал в футболке МЮ

Джейдон Санчо / фото - CaughtOffside

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо рассказал официальному сайту нового клуба об игроке, которым больше всего восхищается.

Есть ли какой-то игрок из «Манчестер Юнайтед», которого вы считали особенным и на которого ориентировались?

«Все разные, но, конечно, Криштиану Роналду и его карьера – это фантастика. Он начал в «Спортинге», а потом оказался в «Манчестере». Всегда приятно видеть, как кумиры оказываются в столь знаковом клубе».

Если бы вы говорили с фанатом «Юнайтед», который никогда не видел вашу игру, то как бы вы себя описали?

«Горю желанием побеждать и брать трофеи. Голы, результативные передачи и немного навыков тоже есть!»

Англичанин вернулся на родину из Германии, где он выступал за дортмундскую «Боруссию». МЮ заплатил «шмелям» 85 миллионов за 21-летнего игрока.

Вингер уже играл за клуб из Манчестера, но за главного соперника «дьяволов» – «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне нападающий отыграл в составе немецкого клуба 38 матчей, в которых забил 16 голов и отметился 20 результативными передачами.

Напомним, Санчо рассказал, почему ушел из «Боруссии».