Саутгейт: «Потеря Эриксена стала для Дании ударом»
Санчо, скорее всего, не выйдет в старте на матч с Данией
Хавбека заменит Сака
Джейдон Санчо / фото - Getty Images
Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, скорее всего, не появится в стартовом составе на полуфинал против Дании. Издание The Athletic cообщило, что хавбека заменит игрок «Арсенала» Букайо Сака.
Игру против Украины 19-летний полузащитник пропустил из-за небольшого повреждения, полученного на тренировке. Сейчас футболист полностью восстановился.
Ранее хавбек Дании поделился ожиданиями от матча против команды Гарэта Саутгейта.
Видео трансляция матча Уэльс – Дания.
Онлайн трансляция матча Уэльс – Дания.
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