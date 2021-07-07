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Санчо, скорее всего, не выйдет в старте на матч с Данией

Хавбека заменит Сака
Футбол Евро-2020
15:42
Санчо, скорее всего, не выйдет в старте на матч с Данией
Джейдон Санчо / фото - Getty Images

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, скорее всего, не появится в стартовом составе на полуфинал против Дании. Издание The Athletic cообщило, что хавбека заменит игрок «Арсенала» Букайо Сака.

Игру против Украины 19-летний полузащитник пропустил из-за небольшого повреждения, полученного на тренировке. Сейчас футболист полностью восстановился.

Ранее хавбек Дании поделился ожиданиями от матча против команды Гарэта Саутгейта.

Видео трансляция матча Уэльс – Дания.

Онлайн трансляция матча Уэльс – Дания.

 

Антон Кривенко
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Джейдон Санчо

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