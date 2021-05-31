Санчо уйдет в английский топ-клуб

Англичанин готов уйти на повышение

Джейдон Санчо / фото The Athletic

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо изъявил желание перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport1.de.

Англичанин на протяжении нескольких сезонов показывает высокий уровень игры, и считает что готов к игре за большой клуб. Футболист хочет бороться за большие трофеи в составе большого клуба.

«Манчестер Юнайтед» также крайне заинтересован в подписании Санчо. Председатель правления «дьяволов» Эд Вудворд пообещал выделить Уле-Гуннару Сульшеру 350 миллионов на трансферы, и Санчо – одна из главных целей.

«Маникунианцы» уже пытались подписать 21-летнего вингера прошлым летом, но цена в 150 миллионов евро, которую потребовала за игрока «Боруссия» оказалась неприемлимой для «красных». Сейчас же немцы готовы уступить и отдать игрока за 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Санчо провел 26 матчей за «Боруссию» в Бундеслиге, где успел записать на свой счет 20 очков по системе гол+пас. Также англичанин в составе «шмелей» стал обладателем кубка Германии.

Напомним, Сульшер продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на 3 года.