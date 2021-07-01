Один из лидеров «Олимпика» перейдет во «Львов»
Санжар: «Не можем найти ответ на вопрос, хотим ли дальше участвовать в УПЛ»
Судьба «Олимпика» пока остается неизвестной
Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик
Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар высказался по поводу дальнейшей судьбы клуба.
На сегодняшний день у нас нет никакой конкретики. Жду разговор с президентом клуба. Он должен состояться на днях. Видимо, после этого станет больше известно о будущем «Олимпика».
Хотим ли мы дальше участвовать в УПЛ – это самый главный вопрос, ответа на который мы пока не можем найти.
Ранее в УПЛ оценили вероятность снятия «Олимпика» с чемпионата.
Комментарии 0