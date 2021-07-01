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Санжар: «Не можем найти ответ на вопрос, хотим ли дальше участвовать в УПЛ»

Судьба «Олимпика» пока остается неизвестной
Футбол Украинская Премьер-лига
21:00
Санжар: «Не можем найти ответ на вопрос, хотим ли дальше участвовать в УПЛ»
Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар высказался по поводу дальнейшей судьбы клуба.

На сегодняшний день у нас нет никакой конкретики. Жду разговор с президентом клуба. Он должен состояться на днях. Видимо, после этого станет больше известно о будущем «Олимпика».

Хотим ли мы дальше участвовать в УПЛ – это самый главный вопрос, ответа на который мы пока не можем найти.

Ранее в УПЛ оценили вероятность снятия «Олимпика» с чемпионата.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Теги

Олимпик Донецк Роман Санжар Владислав Гельзин

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