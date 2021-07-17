Санжар: «Никакой информации про дальнейшее существование «Олимпика» не имею»
Бывший тренер «Олимпика» Роман Санжар прокомментировал ситуацию внутри команды.
У вас было предложение остаться в обновленном «Олимпике»?
«Мне ничего не известно про этот «Олимпик». Никакой информации про дальнейшее существование клуба не имею. Это новый проект, новые люди».
А если поступит такое предложение от новых людей?
«Не хочется рассуждать теоретически. Все зависит от людей, какие у них планы и амбиции, что они хотят построить».
Можете сказать, что повлияло на решение Владислава Гельзина отказаться от финансирования команды?
«Все в комплексе, но нужно опираться на его слова. Он же сказал, что не хочет находиться в такой футбольной среде, где царит несправедливость.
Думаю, именно 5-летняя дисквалификация повлияла на его решение. А остальное – на уровне слухов. Мне очень жаль, что клуб фактически исчез. Я считаю, что именно прекратил существование, ибо если «Олимпик» окажется в других игроках, то от него останется одно название. Для меня это будет совсем другой клуб.
УАФ выборочно наказывает людей. Один президент не раз матерится на камеру, но продолжает работать дальше, а другому – по полной программе. Несправедливое отношение.
Считаю, что это слишком суровое наказание. Да, какие-то санкции должны были быть, но не такие».
Обновленный «Олимпик» заявился в Первую лигу.
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