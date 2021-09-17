Санжар: «Поражение «Зари» в Норвегии – не катастрофа и не приговор»

Роман Санжар / Фото - ФК Олимпик

Бывший тренер «Карпат» и «Олимпика» Роман Санжар поделился анализом матча первого тура группового этапа Лиги конференций «Буде-Глимт» – «Заря» (3:1). Специалист не видит катастрофы для луганчан после такого результата.

До перерыва «Заря» демонстрировала плюс-минус более качественный, чем после него. Во всяком случае, когда на перерыв «Заря» ушла, сохранив свои ворота в неприкосновенности, можно было надеяться на то, что Скрипник внесет коррективы и его подопечные попытаются забить, а значит, взять очки на выезде. Но… Нельзя в еврокубках пропускать такие простые мячи…

Проблемы в обороне? Здесь нужно понимать, что Цвек – не центральный защитник, и ему пришлось играть на несвойственной позиции. То же самое касается Хомченовского – футболиста, по своей структуре, больше атакующего.

Что касается Снурницына, то этот парень только вторую игру, если не ошибаюсь проводит на левом фланге обороны и, по сути, проходит адаптацию. Вот и получилось так, что лишь Виталий Вернидуб был на своем месте и имел достаточный опыт…

С другой стороны, а стоит ли грешить исключительно на защитников? Если разобрать ошибки, приведшие к голам, то вина ляжет и на игроков других амплуа. Особенно показателен второй пропущенный мяч, когда в результате обрезки в середине поля на ворота Мацапуры пошла быстрая атака хозяев поля.

Замечу только, что при такой схеме игры крайние защитники «Зари» не успевали возвращаться в оборону и помогать товарищам по команде. Благодаря этому, соперник быстро и легко создавал численное большинство на фланге и опасно атаковал штрафную «Зари».

В целом, уровень «Буде-Глимта» очень неплохой. Эта норвежская команда вскрыла все недостатки нынешней «Зари». У «Буде-Глимта» – высокие, мощные, индивидуально сильные футболисты. Есть у них и немало техничных исполнителей. Быстрые голы после перерыва заметно вдохновили хозяев поля и остановить их было уже невозможно.

Может быть, «Заря» не обрела психологической уверенности в этом сезоне. Что-то нарушилось в отлаженном механизме команды Скрипника. Пока что у «Зари» не получается выдать серию успешных результатов. Им нужна, образно говоря, белая полоса, которая поможет поверить в себя, вернуть мощь.

Не даром ведь «Зарю» в УПЛ все третьей силой называют. Считаю, что нужно время и везение, а также большой труд, чтобы преодолеть эту турбулентность. У «Зари» очень хорошая команда, способная на большее, уверен. Мне понравился футбол в исполнении Назарины. Также можно отметить старание Громова, забившего гол, и Кочергина с Кабаевым, проделавших огромный объем работы.

Поражение со счетом 1:3 в Норвегии – это не катастрофа и не приговор. Впереди у «Зари», конечно, очень сложные матчи. Но в футболе все бывает. Кто ставил на победу «Шерифа» над «Шахтером»? Вот и «Заря», думаю, вполне способна даже "Рому" обыграть, не говоря уже о софийском ЦСКА. Только важно наладить все-таки игру в обороне – без этого ничего хорошего ждать не стоит!