Сарри: «Де Дзерби поступил правильно, что перебрался в «Шахтер»

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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал TUTTOmercatoWEB уход итальянского коллеги Роберто Де Дзерби в «Шахтер».

Считаю, что он правильно поступил, перейдя в «Шахтер». Жаль, что его не будет в нашем чемпионате. Есть и другие хорошие молодые парни, как Итальяно и другие, но я считаю, что Де Дзерби показал, что способен тренировать большой клуб».