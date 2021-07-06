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Сарри: «Де Дзерби поступил правильно, что перебрался в «Шахтер»

Впрочем, Маурицио ждал коллегу в итальянском гранде
Футбол Серия А (Италия)
11:44
Сарри: «Де Дзерби поступил правильно, что перебрался в «Шахтер»
Фото: corriere.it

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал TUTTOmercatoWEB уход итальянского коллеги Роберто Де Дзерби в «Шахтер».

«Мне действительно нравится Де Дзерби. Впечатляет, что он в таком возрасте выбирает опыт за границей, и нет ни одного гранда, который бы подумал о нем.

Считаю, что он правильно поступил, перейдя в «Шахтер». Жаль, что его не будет в нашем чемпионате. Есть и другие хорошие молодые парни, как Итальяно и другие, но я считаю, что Де Дзерби показал, что способен тренировать большой клуб».

Сам де Дзерби признался, что выбрал «Шахтер» не из-за денег.

Андрей Усмонов
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Теги

Маурицио Сарри Роберто Де Дзерби

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