Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»
Сарри: «Де Дзерби поступил правильно, что перебрался в «Шахтер»
Впрочем, Маурицио ждал коллегу в итальянском гранде
11:44
Фото: corriere.it
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал TUTTOmercatoWEB уход итальянского коллеги Роберто Де Дзерби в «Шахтер».
«Мне действительно нравится Де Дзерби. Впечатляет, что он в таком возрасте выбирает опыт за границей, и нет ни одного гранда, который бы подумал о нем.
Считаю, что он правильно поступил, перейдя в «Шахтер». Жаль, что его не будет в нашем чемпионате. Есть и другие хорошие молодые парни, как Итальяно и другие, но я считаю, что Де Дзерби показал, что способен тренировать большой клуб».
Сам де Дзерби признался, что выбрал «Шахтер» не из-за денег.
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