Сарри: «Не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы построить новый «Лацио»

Фото: SS Lazio

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри настроен добиться успехов во главе новой команды. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

Я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы построить «Лацио» таким, каким я хочу его видеть. В «Эмполи» мы с командой шли на последнем месте первые восемь матчей чемпионата, в «Наполи» набрали два очка в первых трех играх, в Челси мы начали хорошо, но затем был отвратительный период, а Ювентусе все прошло достаточно сложно, но мы в конце выиграли чемпионат.

Хорошо было бы избежать трудностей на старте, но я могу лишь пообещать, что мы постараемся все для этого сделать.

Предстоящий год будет годом строительства, но мы не будем отказываться от возможности завоевать трофей. Скудетто? Посмотрим. Новый цикл расставит все на свои места. В первую очередь, мы должны стать конкурентоспособными для достижения наших целей.

Недооценивать такой турнир, как Лига Европы — ошибка. Нам нужна большая обойма игроков для участия в этом состязании, где есть тяжелые матчи на выезде. Когда я был в «Челси», мы меняли по 6-7 игроков в течение недели, но это не влияло на рисунок команды. Усталость будет во всем: и в физическом плане, и в моральном».