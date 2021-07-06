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Сарри – о первом сезоне Пирло в «Ювентусе»: «Это эффект Гвардиолы, который приносит вред»

Молодой наставник провалился в свой первый год работы
Футбол
18:03
Сарри – о первом сезоне Пирло в «Ювентусе»: «Это эффект Гвардиолы, который приносит вред»
Андреа Пирло / Фото: Eurosport

Итальянский тренер Маурицио Сарри высказался о первом годе работы Андреа Пирло во главе «Ювентуса». Его слова приводит Football Italia.

«Это эффект Гвардиолы, который причинил уже много вреда. Исключение стали воспринимать как правило. Есть риск, что такие решения могут закрыть путь в профессию людям, которые стали бы отличными тренерами через несколько лет.

Нужно задавать вопросы менеджерам «Ювентуса», а не мне. Иногда существует риск помешать карьере молодых людей, которые могли бы стать очень хорошими тренерами, если бы у них было чуть больше опыта».


Отметим, что Пирло уже был уволен из «Ювентуса», а его место занял Массимилиано Аллегри.

Петр Приходько
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Маурицио Сарри Ювентус

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