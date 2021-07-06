Сарри: «С Роналду сложно работать»

Специалист вспомнил непростой период в «Ювентусе»

фото - Eurosport

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал Sport Italia, как ему работалось с Криштиану Роналду, когда специалист возглавлял «Ювентус»:

«Работать с Роналду нелегко. Он международный бренд, его личные интересы необходимо сочетать с командными, это создает проблемы. Но я лучше справлюсь с работой тренера, а не менеджера. Мне это не нравится, мне быстро становится скучно. С Роналду сложно работать, но он дает много положительного. Он все-таки добывает важные результаты. Роналду больше, чем команда или общество. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах».

Сарри проработал в «Ювентусе» один год – в сезоне 19/20 и за это время стал чемпионом Италии. Но, так как наставник упустил Кубок и Суперкубок Италии, а также не достиг нужных результатов в Лиге Чемпионов (команда вылетела в 1/8 от «Лиона»), руководство приняло решение расстаться со специалистом.

Неизвестно, чего ждали боссы «зебр» от итальянца за один год, ведь специалисту нужно длительное время, что бы выстроить в команде систему своего пресловутого «саррибола». К тому же руководство водрузило на плечи тренера непосильную задачу: совместить на поле двух ярких индвидуалистов, не отрабатывающих в обороне – Роналду и Пауло Дибалу.

Напомним, Сарри похвалил Де Дзерби за переход в «Шахтер».