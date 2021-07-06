Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Сарри: «С Роналду сложно работать»

Специалист вспомнил непростой период в «Ювентусе»
Футбол Серия А (Италия)
16:54
Сарри: «С Роналду сложно работать»
фото - Eurosport

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал Sport Italia, как ему работалось с Криштиану Роналду, когда специалист возглавлял «Ювентус»:

«Работать с Роналду нелегко. Он международный бренд, его личные интересы необходимо сочетать с командными, это создает проблемы. Но я лучше справлюсь с работой тренера, а не менеджера. Мне это не нравится, мне быстро становится скучно.

С Роналду сложно работать, но он дает много положительного. Он все-таки добывает важные результаты. Роналду больше, чем команда или общество. В последние годы я куда чаще слышу об отдельных игроках, а не о командах».

Сарри проработал в «Ювентусе» один год – в сезоне 19/20 и за это время стал чемпионом Италии. Но, так как наставник упустил Кубок и Суперкубок Италии, а также не достиг нужных результатов в Лиге Чемпионов (команда вылетела в 1/8 от «Лиона»), руководство приняло решение расстаться со специалистом.

Неизвестно, чего ждали боссы «зебр» от итальянца за один год, ведь специалисту нужно длительное время, что бы выстроить в команде систему своего пресловутого «саррибола». К тому же руководство водрузило на плечи тренера непосильную задачу: совместить на поле двух ярких индвидуалистов, не отрабатывающих в обороне – Роналду и Пауло Дибалу.

Напомним, Сарри похвалил Де Дзерби за переход в «Шахтер».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Маурицио Сарри Ювентус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сарри: «Де Дзерби поступил правильно, что перебрался в «Шахтер»
Сарри: «Де Дзерби поступил правильно, что перебрался в «Шахтер»
Футбол Серия А (Италия)
11:44
«Ювентус» и Роналду проведут переговоры о новом контракте
«Ювентус» и Роналду проведут переговоры о новом контракте
Футбол Серия А (Италия)
5 июля 18:48
Месси обошел Роналду по количеству голов со штрафных
Месси обошел Роналду по количеству голов со штрафных
Футбол В Европе
4 июля 10:14
Директор «Ювентуса» рассказал о будущем Роналду
Директор «Ювентуса» рассказал о будущем Роналду
Футбол Евро-2020
1 июля 17:25
Сантуш: «Криштиану бился и был настоящим капитаном, отдал все силы»
Сантуш: «Криштиану бился и был настоящим капитаном, отдал все силы»
Футбол Евро-2020
28 июня 08:31
Алдервейрелд: «У Роналду – лучшая форма в жизни»
Алдервейрелд: «У Роналду – лучшая форма в жизни»
Футбол Евро-2020
27 июня 14:25

Новости: Футбол

Бонуччи оправдал комичную симуляцию Иммобиле
Бонуччи оправдал комичную симуляцию Иммобиле
Евро-2020
17:12
Коваленко: «Луческу – мой второй папа, он дал мне путь в большой футбол»
Коваленко: «Луческу – мой второй папа, он дал мне путь в большой футбол»
Украинские легионеры
16:58
Сарри: «С Роналду сложно работать»
Сарри: «С Роналду сложно работать»
Серия А (Италия)
16:54
Гвардиола: «С такими ценами «Манчестер Сити» не купит нападающего»
Гвардиола: «С такими ценами «Манчестер Сити» не купит нападающего»
Премьер-Лига (Англия)
16:49
Степаненко: «Сутки дома – вечером на сборы. «Самый длинный» отпуск»
Степаненко: «Сутки дома – вечером на сборы. «Самый длинный» отпуск»
Украинская Премьер-лига
16:40
Дикий – о переносе Суперкубка: «Это наименьшее, что мы можем сделать»
Дикий – о переносе Суперкубка: «Это наименьшее, что мы можем сделать»
Суперкубок Украины
16:36
Энрике: «У сборной Испании есть психолог»
Энрике: «У сборной Испании есть психолог»
Евро-2020
16:24
Коваленко: «В «Динамо» никогда не перейду»
Коваленко: «В «Динамо» никогда не перейду»
Украинская Премьер-лига
15:44
«Лидс» подписал защитника «Барселоны»
«Лидс» подписал защитника «Барселоны»
Премьер-Лига (Англия)
15:28
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
10
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
22
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости