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Сарри: «Я совершил большую ошибку, покинув «Челси»
Итальянский тренер возглавил «Лацио»
20:34
Маурицио Сарри / Фото: Twitter
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри заявил, что жалеет об уходе из «Челси» в 2019-м году. Его слова приводит SportItalia.
«Я совершил большую ошибку, покинув «Челси». Всему виной было желание любой ценой вернуться в Италию. Марина Грановская не хотела, чтобы я уходил из команды. «Челси» — отличный клуб, который в последующие годы смог привлечь множество молодых футболистов, которые подходили бы мне.
Это был особенный год, когда Роман Абрамович не мог въехать в Англию, и у нас был владелец, которого не было рядом. Сложилась довольно сложная ситуация, все было в руках Марины, и ей предстояло решить тысячу проблем, а футбольный аспект был в наших руках, но мы не имели необходимой экономической мощи. Потом пришли Тимо Вернер, Кай Хаверц, Мейсон Маунт, Хаким Зиеш, которые подошли бы мне и моему стилю игры».
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