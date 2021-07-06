Сарри: «Я совершил большую ошибку, покинув «Челси»

Маурицио Сарри / Фото: Twitter

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри заявил, что жалеет об уходе из «Челси» в 2019-м году. Его слова приводит SportItalia.

Это был особенный год, когда Роман Абрамович не мог въехать в Англию, и у нас был владелец, которого не было рядом. Сложилась довольно сложная ситуация, все было в руках Марины, и ей предстояло решить тысячу проблем, а футбольный аспект был в наших руках, но мы не имели необходимой экономической мощи. Потом пришли Тимо Вернер, Кай Хаверц, Мейсон Маунт, Хаким Зиеш, которые подошли бы мне и моему стилю игры».