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Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»

Тренер вновь признался, что восхищается игроком
Футбол Серия А (Италия)
10:48
Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»
Фото: AFP

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри вновь признался, что восхищен игрой полузащитника сборной Италии Жоржиньо, считая его кандидатом на «Золотой мяч». Слова тренера приводит Football-Italia.

«Если он выиграет Евро, то станет кандидатом на «Золотой мяч». Он утонченный игрок, не все это понимают.

С ним все кажется простым. В этом и состоит его величие. В «Челси» фанатам и журналистам было сложно его принять, но теперь я вижу, что его ценят».

Жоржиньо сыграет в полуфинале Евро-2020 против Испании. Начало матча –в 22:00.

Онлайн трансляция Италия – Испания.

Видео трансляция Италия – Испания.

 

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Италии (футбол) Жоржиньо

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