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Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»
Тренер вновь признался, что восхищается игроком
10:48
Фото: AFP
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри вновь признался, что восхищен игрой полузащитника сборной Италии Жоржиньо, считая его кандидатом на «Золотой мяч». Слова тренера приводит Football-Italia.
«Если он выиграет Евро, то станет кандидатом на «Золотой мяч». Он утонченный игрок, не все это понимают.
С ним все кажется простым. В этом и состоит его величие. В «Челси» фанатам и журналистам было сложно его принять, но теперь я вижу, что его ценят».
Жоржиньо сыграет в полуфинале Евро-2020 против Испании. Начало матча –в 22:00.
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