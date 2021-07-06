Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»

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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри вновь признался, что восхищен игрой полузащитника сборной Италии Жоржиньо, считая его кандидатом на «Золотой мяч». Слова тренера приводит Football-Italia.

С ним все кажется простым. В этом и состоит его величие. В «Челси» фанатам и журналистам было сложно его принять, но теперь я вижу, что его ценят».