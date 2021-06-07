Сатирический сайт предложил, как показывать «оскорбительную» форму сборной Украины в России

Новая экипировка «сине-желтых» вызвала немалый ажиотаж

Фото - УАФ

Телекартинка с матчей сборной Украины на Евро-2020 будет зацензурирована в России. Об этом сообщает ИА «Панорама».

Источник утверждает, что в число оскорбленных новой формой «сине-желтых» входит и местный транслятор. Поэтому изображение экипировки команды Андрея Шевченко поддастся ретуши.

Отметим, что издание ИА «Панорама» является сатирическим. Все новости портала – вымышленные.

Ранее сообщалось, что в РФС рассматривают вариант с отказом сборной России от участия в Евро-2020.