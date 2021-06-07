Экс-игрок сборной Украины: «В последних матчах были системные ошибки наших защитников»
Сатирический сайт предложил, как показывать «оскорбительную» форму сборной Украины в России
Новая экипировка «сине-желтых» вызвала немалый ажиотаж
20:43
Фото - УАФ
Телекартинка с матчей сборной Украины на Евро-2020 будет зацензурирована в России. Об этом сообщает ИА «Панорама».
Источник утверждает, что в число оскорбленных новой формой «сине-желтых» входит и местный транслятор. Поэтому изображение экипировки команды Андрея Шевченко поддастся ретуши.
Отметим, что издание ИА «Панорама» является сатирическим. Все новости портала – вымышленные.
Ранее сообщалось, что в РФС рассматривают вариант с отказом сборной России от участия в Евро-2020.
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