Сауль во второй раз в сезоне вышел в основе «Челси» и снова был заменен в перерыве

Испанец не может привыкнуть к реалия английского первенства

Сауль Ньигес / фото - Football Espana В матче 14-го тура АПЛ «Челси» не без труда смог переиграть «Уотфорд» (2:1). Во второй раз в этой кампании в основном составе вышел арендованный у мадридского «Атлетико» хавбек Сауль Ньигес. Испанец как и в первый свой выход в старте провел на поле лишь 45 минут, так как был заменен в перерыве. Главный тренер «аристократов» Томас Тухель уже объяснил клубной пресс-службе это решение: «У него уже была желтая карточка. У нас было два варианта, и второй предполагал замену Алонсо и перевод Сауля на фланг. Я держал его в уме на тот случай, если у Маркоса возникнут проблемы, однако сегодня был не тот случай, когда мы могли позволить себе эксперименты с позициями игроков на поле. Мы предпочли заменить его, чтобы слегка изменить схему и добавить организованности и физической мощи за счет перевода Трево в центр поля. К сожалению, Чалоба сам получил повреждение, поэтому мы заканчивали матч с Рубеном на позиции шестого номера. Это было исключительно тактическое решение». Напомним, матч с «Уотфордом» был прерван на 16-й минуте из-за остановки сердца у одного из фанатов на трибунах.

Павел Харченко