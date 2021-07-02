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Саутгейт: «Должны быть готовы к любой игре против Украины»

Тренер отменит работу Шевченко
Футбол Евро-2020
18:50
Саутгейт: «Должны быть готовы к любой игре против Украины»
Фото: BBC

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Украины в четвертьфинале Европы-2020 и отметил игру «сине-желтых».

«Сейчас у нас испытание немного другого рода. Надо съездить на гостевой матч и сыграть против хорошей команды, когда на стадионе будет не так много английских болельщиков. На первый план выходят команда, наши усилия, энергия и сосредоточенность.

Тактика – это довольно сложный вопрос, потому что обе команды видели, как соперник использует разные схемы в 1/8 финала Украина тоже играла в три центральных защитника. Украинцы добились хорошего результата со шведами и может поменять схему, которая использовалась в групповом этапе. Так что мы должны быть готовы ко всем вариантам. Но главное внимание необходимо уделить своей собственной игре.

Мы знаем, что Украина – хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Шевченко. Осенью у них было пару неприятных результатов в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата во Франции в квалификации чемпионата мира и на этой неделе здорово сыграли со Швецией.

Так что, если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие.

Во вторник мы достигли важной вершины, но это не Эверест, на который мы хотим забраться. Сейчас мы хотим продолжить путь вверх с этой точки».

Игра состоится 3 июля в 22:00.

Онлайн трансляция Украина – Англия.

Видео трансляция Украина – Англия.

 

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Англии (футбол) Гарет Саутгейт Украина – Англия

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