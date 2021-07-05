Саутгейт: «Думал о полуфинале еще до финального свистка в матче с Украиной»

Евро 2020. Италия — Испания. Онлайн трансляция
6 июля 22:00
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался The Guardian, что думал о полуфинале Евро-2020 еще во время игры с Украиной в 1/4 финала.
«Нам еще предстоит долгий путь, мы пока не удовлетворены. Вечер победы над Украиной приятный для всех. Должен сказать, я думал о полуфинале еще до финального свистка. Мы никогда не были в финале Евро. Еще одна возможность войти в историю.
Знаю, что будет происходить в Англии, это здорово. Приятно отправить всех людей домой счастливыми – с пивом руке или в воздухе, они должны наслаждаться этим».
Англия 7 июля сыграет в полуфинале против Дании.
Онлайн трансляция Англия – Дания.
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