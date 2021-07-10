Саутгейт: «Эта сборная Англия оставила наследие. Теперь игроки должны выбрать цвет медалей»

Англичане впервые в 21-м веке вышли в финал крупного турнира

Гарет Саутгейт / фото - Harper`s Bazaar

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил выступление своей команды на Евро-2020. Наставника цитирует ESPN.

«Мы должны все сделать правильно. Мы можем выиграть, но нужно действовать правильно, чтобы добиться победы. Я сказал игрокам, что эта сборная Англии оставила наследие. Люди уважают их за правильное поведение, за то, что они представляют страну именно так, но теперь игроки должны выбрать цвет медалей. Чтобы достичь желаемого результата, они должны сконцентрироваться и правильно подготовиться».

Саутгейт по ходу этого форума подвергался огромной критике за свой консерватизм и скучную игру на результат. Но выход команды в финал быстро заткнул критиков, ведь Англия играет в финале крупного турнира впервые с 1966 года. Тогда состоялся домашний для англичан мундиаль.

Что примечательно, этот чемпионат Европы тоже можно отчасти считать для них домашним, ведь «львы» уже сыграли 5 из 6 своих матчей на домашней арене «Уэмбли», а сам финал также пройдет на этом лондонском стадионе.

Но на матче может возникнуть одна проблема – метеорологи зафиксировали над Лондоном миллионный рой летающих муравьев, который может завтра попасть на стадион.

Финал Евро-2020 состоится уже завтра в 22:00.

Видео трансляция матча Италия – Англия.

Текстовая трансляция матча Италия – Англия.