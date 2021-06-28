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Саутгейт: «Матч с Германией – отличная возможность для Англии написать историю»

Игра состоится 29 июня
Футбол Евро-2020
11:10
Саутгейт: «Матч с Германией – отличная возможность для Англии написать историю»
Фото: ESPN

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал BBC предстоящий матч против Германии в 1/8 финала Евро-2020.

«Эта игра, возможно, стоит того, чтобы пройти на более поздних стадиях. Но то же самое можно сказать и о матче Бельгии с Португалией и еще об одной-двух играх.

Для этой команды матч с Германией – отличная возможность написать историю и подарить людям новые воспоминания о матчах англичан с немцами, которые будут несколько отличаться от того, о чем они постоянно слышали в последние дни. Для них это ничего не значит, потому что многие тогда еще не родились».

Матч состоится 29 июня в 19:00.

Онлайн трансляция матча Англия – Германия.

Видео трансляция матча Англия – Германия.

Андрей Усмонов
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Теги

Англия – Германия сборная Англии (футбол) сборная Германии (футбол) Гарет Саутгейт

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