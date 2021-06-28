Саутгейт: «Матч с Германией – отличная возможность для Англии написать историю»

Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
19:00
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал BBC предстоящий матч против Германии в 1/8 финала Евро-2020.
«Эта игра, возможно, стоит того, чтобы пройти на более поздних стадиях. Но то же самое можно сказать и о матче Бельгии с Португалией и еще об одной-двух играх.
Для этой команды матч с Германией – отличная возможность написать историю и подарить людям новые воспоминания о матчах англичан с немцами, которые будут несколько отличаться от того, о чем они постоянно слышали в последние дни. Для них это ничего не значит, потому что многие тогда еще не родились».
Матч состоится 29 июня в 19:00.
Онлайн трансляция матча Англия – Германия.
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