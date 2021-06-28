Саутгейт: «Матч с Германией – отличная возможность для Англии написать историю»

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал BBC предстоящий матч против Германии в 1/8 финала Евро-2020.

Для этой команды матч с Германией – отличная возможность написать историю и подарить людям новые воспоминания о матчах англичан с немцами, которые будут несколько отличаться от того, о чем они постоянно слышали в последние дни. Для них это ничего не значит, потому что многие тогда еще не родились».