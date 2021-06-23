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Саутгейт: «Мы же должны прибавлять в игре. Пока нам не хватает стабильности»

Наставник сборной Англии – о победе над Чехией


Футбол Евро-2020
10:41
Саутгейт: «Мы же должны прибавлять в игре. Пока нам не хватает стабильности»
Гарет Саутгейт / Фото - sportskeeda.com
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями после победы над Чехией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Цитирует Саутгейта официальный сайт UEFA.

«У чехов очень хорошая команда. Они дорожат мячом, найти брешь в их обороне действительно непросто. Мы же должны прибавлять в игре. Пока нам не хватает стабильности, но временами мы выглядим как очень хорошая команда. Мы многое делаем правильно, есть очень радостные моменты. Конечно, мы хотели выиграть группу, чтобы остаться на «Уэмбли». Посмотрим, кто нам достанется теперь в соперники».


Англия с 7 очками финишировала первой в группе D. Чехи с 4 очками стали третьими, пропустив вперед Хорватию по дополнительным показателям. Все три команды вышли в 1/8 финала Евро.

Напомним, Англия – самая нерезультативная команда в истории Евро, выигравшая группу.
Владимир Кириченко
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Теги

Гарет Саутгейт сборная Англии (футбол) Чехия - Англия

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