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Сборная Англии вошла в историю Евро

Команда забила два мяча в трех турах
Футбол Евро-2020
09:10
Сборная Англии вошла в историю Евро
Фото: BBC

Сборная Англии обыграла Чехию (1:0) в последней игре группы на Евро-2020.

Команда с первого места вышла из своей группы в 1/8 финала. Всего команда забила два мяча на турнире.

Таким образом, Англия – самая нерезультативная команда в истории Евро, выигравшая группу, сообщает Opta. Кроме Чехии англичане также забили Хорватии (1:0), а с Шотландией сыграли в нулевую ничью.

Также Англия лишь в третий раз выиграла свою группу на Евро.

 

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Англии (футбол)

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