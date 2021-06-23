Сборная Англии вошла в историю Евро

Команда забила два мяча в трех турах

Фото: BBC

Сборная Англии обыграла Чехию (1:0) в последней игре группы на Евро-2020.

Команда с первого места вышла из своей группы в 1/8 финала. Всего команда забила два мяча на турнире.

Таким образом, Англия – самая нерезультативная команда в истории Евро, выигравшая группу, сообщает Opta. Кроме Чехии англичане также забили Хорватии (1:0), а с Шотландией сыграли в нулевую ничью.

Также Англия лишь в третий раз выиграла свою группу на Евро.