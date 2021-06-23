Новый форвард «Шахтера», ничья Англии и Шотландии, и другие новости за 18 июня
Сборная Англии вошла в историю Евро
Команда забила два мяча в трех турах
Фото: BBC
Сборная Англии обыграла Чехию (1:0) в последней игре группы на Евро-2020.
Команда с первого места вышла из своей группы в 1/8 финала. Всего команда забила два мяча на турнире.
Таким образом, Англия – самая нерезультативная команда в истории Евро, выигравшая группу, сообщает Opta. Кроме Чехии англичане также забили Хорватии (1:0), а с Шотландией сыграли в нулевую ничью.
Также Англия лишь в третий раз выиграла свою группу на Евро.
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