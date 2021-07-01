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Саутгейт: «Нас ждут проблемы в матче с Украиной»

Тренер сборной Англии выделил сильные стороны команды Андрея Шевченко
Футбол Сборная Украины
17:49
Саутгейт: «Нас ждут проблемы в матче с Украиной»
Гарет Саутгейт / Фото - Esquire

Главный сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что матч четвертьфинала Евро-2020 против Украины не будет простым. Слова специалиста передает Daily Express.

Мы хотим еще раз подарить нашим болельщикам счастливый вечер, как и делали это раньше на Евро-2020. Хочется, чтобы наши болельщики мечтали о высочайших результатах. Но в предстоящем матче с Украиной не стоит ожидать о нас слишком многого.

После тяжелого поединка со Швецией, вероятно, украинцы будут уставшими. Однако эта команда уже продемонстрировала свою невероятную устойчивость. Нас ждут другие проблемы, чем это было в матче с Германией. К слову, я буду просить своих парней не задирать нос после победы над немцами.

Главный тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов считает, что Украина пройдет Англию в серии пенальти.

Сергей Стаднюк
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Теги

Гарет Саутгейт Украина – Англия сборная Англии (футбол) сборная Германии (футбол)

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