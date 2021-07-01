Езерский: «С Англией на сборную Украины не будет давить результат»
Саутгейт: «Нас ждут проблемы в матче с Украиной»
Тренер сборной Англии выделил сильные стороны команды Андрея Шевченко
17:49
Гарет Саутгейт / Фото - Esquire
Главный сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что матч четвертьфинала Евро-2020 против Украины не будет простым. Слова специалиста передает Daily Express.
Мы хотим еще раз подарить нашим болельщикам счастливый вечер, как и делали это раньше на Евро-2020. Хочется, чтобы наши болельщики мечтали о высочайших результатах. Но в предстоящем матче с Украиной не стоит ожидать о нас слишком многого.
После тяжелого поединка со Швецией, вероятно, украинцы будут уставшими. Однако эта команда уже продемонстрировала свою невероятную устойчивость. Нас ждут другие проблемы, чем это было в матче с Германией. К слову, я буду просить своих парней не задирать нос после победы над немцами.
Главный тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов считает, что Украина пройдет Англию в серии пенальти.