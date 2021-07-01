Саутгейт: «Нас ждут проблемы в матче с Украиной»

Гарет Саутгейт / Фото - Esquire

Главный сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что матч четвертьфинала Евро-2020 против Украины не будет простым. Слова специалиста передает Daily Express.

После тяжелого поединка со Швецией, вероятно, украинцы будут уставшими. Однако эта команда уже продемонстрировала свою невероятную устойчивость. Нас ждут другие проблемы, чем это было в матче с Германией. К слову, я буду просить своих парней не задирать нос после победы над немцами.