Саутгейт не уйдет из сборной Англии после проигранного финала

Наставник хочет возглавлять сборную Англии на грядущем ЧМ

Гарет Саутгейт / фото - FourFourTwo

Сборная Англии впервые за 55 лет вышла в финал крупного турнира, где ее ждало поражение от сборной Италии.

Главный тренер «львов» Гарет Саутгейт прокомментировал для Sky Sports свое будущее у руля национальной команды:

«Не думаю, что сейчас подходящее время размышлять об этом. Нам нужно добиться права участвовать на ЧМ-2022 в Катаре. Сейчас мне нужно время, чтобы оценить итоги Евро-2020. Мне нужно отдохнуть. Это был невероятный опыт. Тренировать сборную страны требует сил. В то же время чувствовать поддержку – это прекрасно. Как тренер вы это очень цените. Я хочу приехать с командой в Катар. Чувствую, что мы добились прогресса за четыре года. У нас было четвертое место, третье, а сейчас второе».

Этот финал для Англии лишь второй в крупных турнирах за всю историю страны. Первый датируется 1966 годом, когда капитан Бобби Мур поднял над головой трофей домашнего для англичан Чемпионата мира.

И хоть Саутгейт и смог довести команду так далеко на этом форуме, но он подвергся сильной критике. И есть за что, ведь проигранная серия пенальти – на совести тренера. Наставник выпустил на 120 минуте Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда, что бы они пробили пенальти, и именно эти игроки не смогли забить с точки.

Но самое странное решение – доверить решающий удар 19-летнему Букайо Сака, который ни разу не пробивал пенальти в своей профессиональной карьере.

Напомним, 4 игрока англичан также проиграли в финале ЛЧ в этом году.