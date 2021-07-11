Спинаццола – о финале Англия – Италия: «Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу»
Саутгейт – о финале «Уэмбли»: «На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей»
Уже сегодня в 22:00 англичане сыграют против сборной Италии
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Гарет Саутгейт / фото - Getty Images
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал предстоящий финал Евро-2020 против Италии. Наставник переживает о том, как молодые игроки воспримут давление со стороны заполненного стадиона в Лодоне, Великобритания. Слова Гарета приводит The Guardian.
«Мы знаем, что молодежи нужна поддержка. Мы должны относиться к ним определенным образом, но, если вы пытаетесь достичь выдающихся результатов, чем наши игроки и занимаются, то находитесь в куда более враждебной среде.
На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей. Большие пальцы рук либо поднимут, либо опустят. Обстановка не может быть всегда приятной и теплой. Так что нужно развивать в себе стойкость».
Финальное противостояние начнется в 22:00.
Онлайн трансляция Италия – Англия.
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