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Евро-2020 2020
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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован
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Саутгейт – о финале «Уэмбли»: «На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей»

Уже сегодня  в 22:00 англичане сыграют против сборной Италии
Футбол Евро-2020
12:41
Саутгейт – о финале «Уэмбли»: «На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей» Тема дня
Гарет Саутгейт / фото - Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал предстоящий финал Евро-2020 против Италии. Наставник переживает о том, как молодые игроки воспримут давление со стороны заполненного стадиона в Лодоне, Великобритания. Слова Гарета приводит The Guardian.

  «Мы знаем, что молодежи нужна поддержка. Мы должны относиться к ним определенным образом, но, если вы пытаетесь достичь выдающихся результатов, чем наши игроки и занимаются, то находитесь в куда более враждебной среде.

На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей. Большие пальцы рук либо поднимут, либо опустят. Обстановка не может быть всегда приятной и теплой. Так что нужно развивать в себе стойкость». 

    Финальное противостояние начнется в 22:00.

Онлайн трансляция Италия – Англия.

Видео трансляция Италия – Англия.

Антон Кривенко
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Гарет Саутгейт

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