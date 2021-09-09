Саутгейт – о ничьей с Польшей: «Это была самая сложная игра в группе для нас»

Гарет Саутгейт / Фото: UEFA

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о ничьей с Польшей (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Во втором тайме мы контролировали игру, но это владение не помогло создать по-настоящему верных голевых моментов, и у нас было не так много игроков в чужой штрафной.

Когда ведешь 1:0, рискуешь получить неприятности в концовке. Мы явно разочарованы тем, что не взяли три очка, но лучше сфокусироваться на том, чего добились игроки в этих трех матчах (две победы, ничья – прим.). Было непонятно, как они отреагируют на то, что случилось поражение в финале Евро-2020 от Италии.

Думаю, их менталитет и профессионализм оказались на высоте».