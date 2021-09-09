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Саутгейт – о ничьей с Польшей: «Это была самая сложная игра в группе для нас»

Англия потеряла победу на последних минутах
Футбол Чемпионат мира по футболу
11:51
Саутгейт – о ничьей с Польшей: «Это была самая сложная игра в группе для нас»
Гарет Саутгейт / Фото: UEFA

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о ничьей с Польшей (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Это была самая сложная для нас игра в группе, и это неудивительно. В дебюте матча мы недостаточно быстро двигали мяч, и Польша хорошо нас поддавливала.

Во втором тайме мы контролировали игру, но это владение не помогло создать по-настоящему верных голевых моментов, и у нас было не так много игроков в чужой штрафной.

Когда ведешь 1:0, рискуешь получить неприятности в концовке. Мы явно разочарованы тем, что не взяли три очка, но лучше сфокусироваться на том, чего добились игроки в этих трех матчах (две победы, ничья – прим.). Было непонятно, как они отреагируют на то, что случилось поражение в финале Евро-2020 от Италии.

Думаю, их менталитет и профессионализм оказались на высоте».


Остальные результаты матчей игрового дня в отборе на ЧМ-2022.

Петр Приходько
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Теги

сборная Англии (футбол) Гарет Саутгейт

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