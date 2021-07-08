Саутгейт: «С Украиной нам было просто. Но Дания доставила много проблем»
Саутгейт – о заменах в матче с Данией: «Грилиш все понял. Но нам нужно было выпустить еще одного защитника»
Англия вышла в финал Евро
Фото: Sky Sports
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал Daily Mail обратную замену полузащитника Джека Грилиша в игре с Данией на Евро-2020.
«Он в порядке, он все понял. Выйдя на поле, Джек действовал потрясающе, он дал нам дополнительный импульс.
Но мы знаем, что, проигрывая, датчане отправляют вперед четверку игроков. Поэтому нам нужен был еще один защитник для надежности.
Я хотел сохранить скоростного Стерлинга на поле, и это означало, что надо снимать одного из двух игроков, которые вышли на замену»
Англия вышла в финал благодаря спорному пенальти в игре с Данией.
Финальный матч состоится 11 июля.
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