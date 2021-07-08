Саутгейт – о заменах в матче с Данией: «Грилиш все понял. Но нам нужно было выпустить еще одного защитника»

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал Daily Mail обратную замену полузащитника Джека Грилиша в игре с Данией на Евро-2020.

Но мы знаем, что, проигрывая, датчане отправляют вперед четверку игроков. Поэтому нам нужен был еще один защитник для надежности.

Я хотел сохранить скоростного Стерлинга на поле, и это означало, что надо снимать одного из двух игроков, которые вышли на замену»