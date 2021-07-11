Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован
нет важных матчей

Саутгейт: «Победили Германию и встретимся с ее союзником во Второй мировой войне – Италией»

Тренер сборной Англии провел неоднозначную аналогию в преддверии финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
18:26
Саутгейт: «Победили Германию и встретимся с ее союзником во Второй мировой войне – Италией»
Гарет Саутгейт / Фото - Daily Sabah

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии финала Евро-2020 провел аналогию противостоянию команды Германии и Италии с событиями Второй мировой войны. Слова специалиста приводит Daily Telegraph.

Для острова столь небольшого размера, как Британия, мы оказывали невероятное влияние на мировую цивилизацию. И нам следует это поддерживать.

Мы впервые сыграем в финале чемпионата Европы. По этой причине мне, другим тренерам и футболистам будет недостаточно только этого. На победу в 1/8 финала над Германией (2:0), первую в поединках с немцами в плей-офф крупного турнира, начиная с финала ЧМ-1966, повлияли воспоминания о Второй мировой войне.

Они пытались нас покорить, но у англичан хватило смелости защититься. Я никогда не говорил об этом своим подопечным, но убежден, что это сыграло свою роль. Теперь нам будет противостоять Италия – бывший союзник Германии...

Финал Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 11 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гарет Саутгейт Италия – Англия сборная Англии (футбол) сборная Италии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Мойес сравнил партнера Ярмоленко с хавбеками сборной Италии
Мойес сравнил партнера Ярмоленко с хавбеками сборной Италии
Футбол Евро-2020
19:37
Полуголые девушки на автобусе и пьяные фанаты. Как Лондон готовится к финалу Евро-2020
Репортаж
Полуголые девушки на автобусе и пьяные фанаты. Как Лондон готовится к финалу Евро-2020
Футбол Евро-2020
18:51
Эксперт: «Англичане начали Евро не очень эффектно, но затем разыгрались»
Эксперт: «Англичане начали Евро не очень эффектно, но затем разыгрались»
Футбол Евро-2020
17:02
Саутгейт – о финале на «Уэмбли»: «На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей»
Тема дня Саутгейт – о финале на «Уэмбли»: «На арене 90 тысяч зрителей. Это Колизей»
Футбол Евро-2020
12:41
Раньери – о финале Евро-2020: «Надеюсь, судья сработает хорошо, это очень важно»
Тема дня Раньери – о финале Евро-2020: «Надеюсь, судья сработает хорошо, это очень важно»
Футбол Евро-2020
11:53
Спинаццола – о финале Англия – Италия: «Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу»
Тема дня Спинаццола – о финале Англия – Италия: «Я испытываю больше эмоций, чем если бы я был в составе и готовился к матчу»
Футбол Евро-2020
10:27

Новости: Футбол

Мойес сравнил партнера Ярмоленко с хавбеками сборной Италии
Мойес сравнил партнера Ярмоленко с хавбеками сборной Италии
Евро-2020
19:37
Экс-форвард сборной Беларуси: «Шкурину угрожали на родине»
Экс-форвард сборной Беларуси: «Шкурину угрожали на родине»
Евро-2020
19:13
Полуголые девушки на автобусе и пьяные фанаты. Как Лондон готовится к финалу Евро-2020
Репортаж
Полуголые девушки на автобусе и пьяные фанаты. Как Лондон готовится к финалу Евро-2020
Евро-2020
18:51
Пока неизвестно, в какой лиге «Николаев» начнет следующий сезон
Пока неизвестно, в какой лиге «Николаев» начнет следующий сезон
Первая лига
18:48
Саутгейт: «Победили Германию и встретимся с ее союзником во Второй мировой войне – Италией»
Саутгейт: «Победили Германию и встретимся с ее союзником во Второй мировой войне – Италией»
Евро-2020
18:26
Второй шанс. «Ворскла» взяла Вакулу в длительную аренду
Второй шанс. «Ворскла» взяла Вакулу в длительную аренду
Украинская Премьер-лига
18:00
Де Пена пропустил первую тренировку «Динамо» на втором сборе
Де Пена пропустил первую тренировку «Динамо» на втором сборе
Украинская Премьер-лига
17:36
«Интер» отказал «Шахтеру» в трансфере игрока за 6 миллионов евро
«Интер» отказал «Шахтеру» в трансфере игрока за 6 миллионов евро
Украинская Премьер-лига
17:18
Эксперт: «Англичане начали Евро не очень эффектно, но затем разыгрались»
Эксперт: «Англичане начали Евро не очень эффектно, но затем разыгрались»
Евро-2020
17:02
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
58
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
30
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости