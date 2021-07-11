Саутгейт: «Победили Германию и встретимся с ее союзником во Второй мировой войне – Италией»

Гарет Саутгейт / Фото - Daily Sabah

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии финала Евро-2020 провел аналогию противостоянию команды Германии и Италии с событиями Второй мировой войны. Слова специалиста приводит Daily Telegraph.

Мы впервые сыграем в финале чемпионата Европы. По этой причине мне, другим тренерам и футболистам будет недостаточно только этого. На победу в 1/8 финала над Германией (2:0), первую в поединках с немцами в плей-офф крупного турнира, начиная с финала ЧМ-1966, повлияли воспоминания о Второй мировой войне.

Они пытались нас покорить, но у англичан хватило смелости защититься. Я никогда не говорил об этом своим подопечным, но убежден, что это сыграло свою роль. Теперь нам будет противостоять Италия – бывший союзник Германии...